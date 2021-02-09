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Суд в Москве отправил под домашний арест мундепа по "санитарному делу"

Суд в Москве отправил под домашний арест мундепа по "санитарному делу"
Адвокат Илья Уткин и муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас (слева направо) во время рассмотрения в Басманном суде
Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест муниципального депутата по району Зюзино Константина Янкаускаса, обвиняемого в подстрекательстве к нарушению санэпидправил на акции 23 января.

Янкаускас будет находиться под домашним арестом до 23 марта, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская во вторник.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

По делу проходят 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина, сотрудник ФБК (фонд признан в РФ иностранным агентом) Николай Ляскин и другие. Почти все фигуранты в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Константин Янкаускас Басманный суд Москва Алексей Навальный Ирина Софинская

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