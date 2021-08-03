Соболь получила 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу"

Любовь Соболь Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Преображенский суд Москвы назначил наказание в виде полутора лет ограничения свободы юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) Любови Соболь за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в столице (так называемое санитарное дело).

Соболь была признана виновной в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК РФ (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшему угрозу массового заболевания людей), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда во вторник.

Согласно решению суда, на Соболь возложены следующие ограничения: не уходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места массовых и иных мероприятий и не участвовать в них, не выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

"Разумеется, обжалуем", - ответил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин на соответствующий вопрос.

28 июля в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для юриста ФБК наказание в виде двух лет ограничения свободы. Сама Соболь и ее защитник настаивали в суде на необоснованности и несостоятельности доводов обвинения.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.

После акции правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Расследованием дела о нарушении санэпидправил занимается центральный аппарат Следственного комитета России, куда оно было передано из следственного главка столичного МВД.

Изначально по делу проходило 10 фигурантов. Среди них брат Алексея Навального Олег, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, участница Pussy Riot Мария Алехина и другие.

14 июля СК прекратил уголовное преследование одного из фигурантов - муниципального депутата Константина Янкаускаса, признав его право на реабилитацию.