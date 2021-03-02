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Мэрия Москвы обещала наладить регулярные речные перевозки к 2024 году

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы начали обдумывать создание системы регулярных перевозок пассажиров по Москве-реке, сообщил телеканалу "Россия-24" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в мэрии рассчитывают, что запустить такие перевозки можно будет в ближайшие два-три года.

Это будут не только перевозки туристов, но и перевозки пассажиров, к примеру, с одного берега реки на другой за пять-семь минут.

Ликсутов добавил, что заплатить за такую поездку можно будет городским проездным или картой "Тройка", тарифы еще не установлены.

Москва коронавирус Максим Ликсутов Дептранс Москва-река

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