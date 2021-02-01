Карта "Тройка" заработала в городах Подмосковья

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Московской транспортной картой "Тройка теперь можно заплатить за проезд на городских маршрутах общественного транспорта в Подмосковье, объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что карта работает на маршрутах с фиксированным тарифом, где плату списывают при входе. Оплатить проезд можно по тарифу "Кошелек".

Собянин напомнил, что они с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым осенью договорились об объединении билетных систем регионов.

Мэр пообещал, что в дальнейшем "Тройкой" можно будет платить за проезд на пригородных зональных маршрутах.

Осенью Воробьев говорил, что этой же картой можно будет и оплатить проезд на электричке.

Сообщалось, что карта будет действовать на маршрутах в 53 городских округах Подмосковья. "Тройку" тестировали в Королеве, участие в эксперименте приняли 500 человек.

Слияние подмосковной карты "Стрелка" со столичной "Тройкой" собираются завершить к сентябрю.