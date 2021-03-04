В Севастополе установят мемориальную доску Лужкову

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Общественная палата Севастополя одобрила предложение общественности установить в городе мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Об этом журналистам сообщил член Общественной палаты, ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев.

Он напомнил, что Лужков много сделал для города и для Черноморского флота, поэтому появились предложения увековечить здесь его память. Они поступили в том числе от Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ и от Военно-научного общества ЧФ. Установить доску решил Фонд развития наследия Лужкова, учрежденый его вдовой Еленоуй Батуриной, добавил Горбачев.

Уже началась работа по архитектурному оформлению доски, деньги найдены, добавил он.

На следующей неделе для решения практических вопросов в Севастополь должен приехать представитель фонда. Он встретится с командованием ЧФ и руководством Севастополя.

Юрий Лужков руководил Москвой больше 18 лет, с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия" после летних лесных пожаров. В декабре 2019 года Лужков умер после операции на сердце в Мюнхене.

В Москве на доме, где он жил, установили мемориальную доску.

В Крыму Лужкова назвали символом Русского мира и решили увековечить его память. Его именем была названа улица в Симферополе. В Севастополе обсуждают возможность посмертного присвоения ему звания почетного гражданина города-героя.