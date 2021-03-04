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В Севастополе установят мемориальную доску Лужкову

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Общественная палата Севастополя одобрила предложение общественности установить в городе мемориальную доску бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Об этом журналистам сообщил член Общественной палаты, ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота Сергей Горбачев.

Он напомнил, что Лужков много сделал для города и для Черноморского флота, поэтому появились предложения увековечить здесь его память. Они поступили в том числе от Совета ветеранов Черноморской эскадры и дивизии надводных кораблей ЧФ и от Военно-научного общества ЧФ. Установить доску решил Фонд развития наследия Лужкова, учрежденый его вдовой Еленоуй Батуриной, добавил Горбачев.

Уже началась работа по архитектурному оформлению доски, деньги найдены, добавил он.

На следующей неделе для решения практических вопросов в Севастополь должен приехать представитель фонда. Он встретится с командованием ЧФ и руководством Севастополя.

Юрий Лужков руководил Москвой больше 18 лет, с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия" после летних лесных пожаров. В декабре 2019 года Лужков умер после операции на сердце в Мюнхене.

В Москве на доме, где он жил, установили мемориальную доску.

В Крыму Лужкова назвали символом Русского мира и решили увековечить его память. Его именем была названа улица в Симферополе. В Севастополе обсуждают возможность посмертного присвоения ему звания почетного гражданина города-героя.

Умер Юрий Лужков

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Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.Юрий Лужков на своей ферме в Озерском районе. 2017 год.Теннисистка Елена Дементьева, мэр Москвы Юрий Лужков и американская теннисистка Серена Уильямс (слева направо) во время церемонии награждения после финального матча турнира Кубка Кремля по теннису. 2007 год.Юрий Лужков и Дед Мороз, прибывший в столицу из Великого Устюга, во время торжественной встречи на Манежной площади. 2005 год.Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков на церемонии открытия станции московского метрополитена "Аннино" в Южном Чертаново. 2001 год.Мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина во время состязаний по различным видам конного спорта на приз мэрии Москвы. 1999 год.Юрий Лужков принимает Майкла Джексона в столичной мэрии. 1996 год.Юрий Никулин и мэр Москвы Юрий Лужков во время вечера, посвященного 75-летию артиста в цирке на Цветном бульваре. 1996 год.Мэр столицы на выездном расширенном заседании Правительства Москвы по вопросам развития российской рекламной индустрии. 1994 год.Мэр Москвы представляет королеве Великобритании Елизавете II макет нового здания британского посольства. 1994 год.Борис Ельцин и Юрий Лужков во время открытия праздника у Моссовета. 1993 год.Юрий Лужков во время игры в футбол. 1992 год.
Мэр Москвы Юрий Лужков вешает скворечник во время традиционного городского субботника в Тропаревском лесопарке. 2006 год.
Юрий Лужков Севастополь Черноморский флот Крым Москва

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