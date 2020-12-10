Мемориальную доску Юрию Лужкову открыли в центре Москвы

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Торжественная церемония открытия мемориальной доски экс-мэру Москвы Юрию Лужкову состоялась в четверг в первую годовщину его ухода из жизни.

Мемориальная доска работы скульптора Игоря Бурганова и архитектора Игоря Воскресенского открыта на доме №48 на 3-й Тверской-Ямской улице, где жил Лужков с 2000 по 2019 годы.

На памятной доске изображен Юрий Лужков в кепке на фоне карты Москвы в пределах МКАД, под которой размещена небольшая пчела.

Доску открыли вдова экс-мэра Елена Батурина, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. В церемонии также участвовали председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, гендиректор Большого театра Владимир Урин, бывшие члены правительства Москвы, многочисленные деятели культуры, родные и друзья Лужкова, журналисты – всего около ста человек.

"Юрий Михайлович записан в летопись нашего города навсегда, и этому есть очень много зримых знаков. Это и восстановленный храм Христа Спасителя, и многочисленные восстановленные памятники истории и архитектуры, и жилые кварталы, и промышленные предприятия, и новые дороги, и многочисленные культурные и социальные программы", - сказал на церемонии Щеголев.

Он напомнил, что в свое время Лужков был одним из немногих, кто напоминал, что Крым "навсегда связан с судьбой России".

"Помогал Черноморскому флоту, помогал Севастополю. В этом проявлялся и его характер", - сказал полпред президента.

Государственный деятель, руководивший Москвой более 18 лет, Лужков скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года после кардиохирургической операции.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени Губкина. Доктор химических наук, автор научных работ и изобретений.

Занимал должность мэра Москвы более 18 лет – с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и 2003 годах.

В 2007 году Лужков был переназначен мэром Москвы, решение принимал президент РФ Владимир Путин. В сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой "в связи с утратой доверия". Это стало политическим прецедентом в современной истории России.

Лужков удостоен множества различный наград, премий и почетных званий. Лауреат государственных премий СССР и РФ, награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного знамени, орденами "За заслуги перед отечеством" I, II, III и IV степени.