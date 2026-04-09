В Москве Лужкову поставят памятник в честь его 90-летия

Именем бывшего мэра назовут городские объекты, также в плане выпуск докфильма и спортивные мероприятия

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Утвержден план мероприятий по празднованию 90-летия со дня рождения мэра Москвы с 1992 по 2010 год Юрия Лужкова, сообщило Минкультуры. Глава министерства Ольга Любимова возглавляет оргкомитет по празднованию.

В плане есть установка монумента Лужкову в Москве, присвоение его имени скверам и образовательным учреждениям, проведение мероприятий в сфере науки и образования, спортивные мероприятия, производство документального фильма.

"Юбилейная программа сформирована как комплексная и масштабная система мероприятий, отражающая роль Юрия Лужкова в становлении российской государственности и рассчитанная на широкий круг участников: от профессионального сообщества до молодежной аудитории, - прокомментировала Любимова. - Утвержденный план не является исчерпывающим: уже на данном этапе поступают дополнительные инициативы и предложения, расширяющие программу".

География празднования охватывает не только Москву, но и значительное число других регионов: город Севастополь, Калужскую, Архангельскую и Вологодскую области, республики Татарстан, Крым, а также зарубежные площадки при содействии Россотрудничества.

"Особое место в программе занимают инфраструктурные мемориальные проекты, в числе которых установка монумента Юрию Лужкову в Москве, присвоение его имени скверам и образовательным учреждениям, установка бюстов и мемориальных досок в разных городах страны, организация постоянных и временных экспозиций, а также выпуск государственных знаков", - сообщили в Минкультуры.

Значительный блок программы сосредоточен на сфере науки и образования. Запланировано проведение научных конференций, форумов, лекций, тематических дискуссий, посвященных деятельности Лужкова. Отдельное направление связано с развитием спортивных инициатив и популяризацией физической культуры: запланировано проведение турниров памяти Лужкова, в числе которых теннисный турнир его имени, соревнования по легкой атлетике "Территория бега" и ряд других спортивных мероприятий.

Культурно-просветительская часть программы включает посвящение Московского Пасхального фестиваля памяти Лужкова, проведение выставок, концертов и публичных мероприятий: экспозиции в Музее Москвы, Московском метрополитене, а также в учреждениях культуры регионов. В сентябре 2026 года запланировано проведение общественного субботника и культурной программы в Парке имени Юрия Лужкова в Москве, а также юбилейного концерта в Калужской области.

"Важный блок посвящен общественному и научному анализу его наследия. В 2026 году запланированы производство документального фильма, публикация научных и аналитических материалов и монографий, выпуск тематических статей в профильных изданиях, а также конкурсный онлайн-проект "Линии жизни: Юрий Лужков в памяти людей", - добавили в министерстве.