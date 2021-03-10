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Мэрия Москвы раскрыла планы по развитию "Велобайка" после получения 50% в проекте

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В связи с тем, что ВТБ передал Москве 50% компании "Ситибайк" - оператора общественного велопроката "Велобайк", мэрия собирается установить еще 67 электрических станций велопроката и купить для проекта около тысячи велосипедов, в том числе электрических. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

Ранее в среду стало известно, что наблюдательный совет ВТБ решил передать горду безвозмездно 50% в уставном капитале "Ситибайка" - это 24,5 млн обыкновенных акций номиналом в 1 рубль каждая. В банке объяснили, что это позволит город дальше развивать велопрокат.

В 2020 году москвичи брали напрокат велосипеды для 5,7 млн поездок, напомнили в департаменте. В прокате в городе стало больше 6500 велосипедов.

ВТБ Москва Ситибайк Велобайк Дептранс

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