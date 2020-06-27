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В Москве к концу сезона будет 630 станций велопроката

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что услуги велопроката в столице очень популярны.

Как он написал в твиттере в субботу, на сегодняшний день - больше 1,3 млн поездок. По его словам, в среду был рекорд: велосипеды взяли 77 тысяч раз за сутки.

Собянин напомнил, что в этом году появились новые точки велопроката в районах Войковский, Левобережный, Северное Медведково, Коптево и Щукино.

Мэр добавил, что к концу сезона в Москве будет около 630 станций. "К тому же мы снизили стоимость аренды на 30%. Те, кто уже оплатил прокат, получают промокоды на скидку", - сказал он.

Столичный велопрокат открылся для всех с 1 июня.

Москва

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