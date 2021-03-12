Депутаты Мосгордумы выберут место для памятника врачам, лечивших от COVID-19

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Две комиссии Мосгордумы - по монументальному искусству и по культуре - выберут место для памятника врачам, которые борются с коронавирусом, сообщил председатель комиссиипо культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Наиболее реальной площадкой для памятника он считает Первый медицинский университет имени Сеченова на Большой Пироговской улице. Также, по его словам, обсуждается возможность поставить монумент у ГКБ №40 в Коммунарке. Он считает, что этот адрес не является приоритетным, потому что памятник будет посвящен не одному учреждению, а всем врачам в целом.

"(Когда) будет установлен (памятник) пока сказать не могу. Комиссия пройдет, и мы будем решать. Я думаю, в какую-то знаковую дату, пока мы не определяли", - добавил депутат.

В Петербурге памятник медикам, умершим от COVID-19, открыли 3 марта. Это бронзовый "Печальный ангел" работы петербургского художника Романа Шустрова. Шустров умер от коронавируса в мае 2020 года.