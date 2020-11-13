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Стихийный мемориал погибшим медикам в Петербурге начали демонтировать

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Петербургские активисты начали демонтировать мемориал погибшим медикам с забора напротив городского комитета по здравоохранению, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

"Эта" Стена памяти", как мы ее называли, является, пожалуй, самым заметным памятником пандемии, который существует в нашем городе. Для руководства комитета по здравоохранению, для сотрудников, которые каждый день приходили и уходили из комитета, это был, наверное, самый значимый стимул для постоянной работы", - сказал журналистам председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Около 11:00 активисты приступили к демонтажу фотографий. Их передадут в городской Музей политической истории.

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"Стена памяти" на Малой Садовой стихийно возникла в апреле этого года, когда жители города стали размещать на строительном заборе фотографии медиков, погибших в период пандемии COVID-19. На улице, где она находится, располагается комитет по здравоохранению Петербурга и городская станция скорой помощи. Петербуржцы приносили к мемориалу цветы и свечи.

Ранее в пятницу Лисовец сообщил, что в Санкт-Петербурге умерли от коронавируса более 38 медработников. "Компенсации получили (семьи) 38 работников, умерло больше", - сказал он.

Журналисты обратили внимание Лисовца на то, что на стихийном мемориале погибшим от COVID медикам более сотни фотографий. Он отказался уточнить число погибших, сославшись на необходимость расследования по каждому случаю, и добавил, что на мемориале находятся фотографии врачей не только из Петербурга"н.

Петербург коронавирус

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