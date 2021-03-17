Москву в среду накрыло мелкодисперсной пылью

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По данным всех автоматических станций контроля воздуха, днем в среду на территории Москвы зафиксирован рост концентраций взвешенных частиц РМ10 (очень мелкая пыль), сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

В сообщении говорится, что максимальные разовые концентрации не превысили гигиенический норматив, роста концентраций других загрязняющих веществ и индикаторов процессов горения не отмечено.

По мнению специалистов, основным источником повышения концентраций может быть перенос частиц с территорий, где наблюдаются пыльные бури, подчеркивают в мэрии.

Ранее в среду Гидрометцентр РФ сообщил о пыльных бурях на юге европейской части России, в частности, в Астраханской области и Калмыкии, на юге Ростовской области, Ставропольском крае, в Дагестане.