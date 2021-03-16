Мосты, памятники, фонтаны и набережные Москвы промоют после зимы

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке инженерных сооружений столицы после зимы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Эти работы стартовали с установлением стабильно теплой погоды в столице, сказал Бирюков. "До конца апреля приведем в порядок после зимы около 2 тыс. объектов: мосты, транспортные тоннели, подземные и надземные остекленные пешеходные переходы, набережные и причалы, фонтаны и фонтанные комплексы, памятники", - заявил заммэра.

Он уточнил, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов и локальную окраску.

"Памятники и фонтаны промывают вручную нейтральными моющими средствами, которые не повреждают поверхности, для промывки тоннелей и мостов будут применяться щелочные растворы", - пояснил заммэра.

Он добавил, что в работах задействованы свыше 250 единиц техники и около 2 тыс. рабочих.

Масштабная промывка монумента Победы на Поклонной горе

Позднее заммэра сообщил, что в среду, 17 марта, пройдет масштабная промывка монумента Победы на Поклонной горе. По словам главы комплекса городского хозяйства, монумент очистит после зимы бригада из пяти человек и спецтехника - поливомоечная машина и гидровышка. Процедура займет несколько часов.

"На очистку монумента уходит около двух кубометров воды и пять литров моющего средства. Вначале на объект нанесут специальный состав, после чего его тщательно промоют водой", - отметил он.

Бирюков напомнил, что городские службы постоянно контролируют состояние памятника, в частности, проводят его ежедневные осмотры. Внутри холма, на котором стоит монумент, оборудована станция мониторинга.

"Монумент Победы является уникальным сооружением, но из-за сложной композиции обладает аэродинамической неустойчивостью. Для предотвращения колебаний от воздействия ветра объект оснащен системой динамических гасителей, главный из которых массой 10 тонн располагается за спиной скульптуры Ники", - добавил Бирюков.