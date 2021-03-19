Москвичей призвали не ждать бурного наступления весны в ближайшие дни

В ближайшие выходные все еще возможен мокрый снег, заявили в Гидрометцентре

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Бурного наступления весны в ближайшие дни жителям Москвы и области ждать не стоит, в выходные все еще возможен мокрый снег, ночные температуры будут опускаться до отрицательных значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Бурные (весенние) процессы Москве и Подмосковье будут, но не в ближайшие 5-6 дней. Сейчас идет такое мягкое постепенное развитие весны, без взрывных процессов", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

"Температурный фон близок к норме, ночные температуры отрицательные, днем до небольших положительных значений", - добавил он.

По словам Вильфанда, в ближайшие выходные дни "ночные температуры будут в диапазоне до 5 градусов мороза, по области до -9, дневные температуры от - 1 до +2 градусов". В начале следующей недели ожидается "примерно такая же погода".

По ночам в выходные возможен снег, "днем небольшие осадки, мокрый снежок", сказал Вильфанд. "В начале следующей недели существенных осадков не ожидается", - уточнил научный руководитель Гидрометцентра.

Он также призвал не опасаться последствий настигшей Москву два дня назад "пыльной бури", которую принесли в столицу циклонические массы из Калмыкии и с Нижней Волги.

"Никакой опасности нет, предельная концентрация частиц не была критичной, воздух чистый", - сказал Вильфанд.

При этом он указал на "появление необычайно ранней пыльной бури в этом году", возникновение которой больше характерно для мая - июня.