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В подмосковных автобусах с начала года успели забыть удочку и домик для кошки

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - С начала года пассажиры "Мострансвто" забыли в поездках больше 1000 личных вещей, среди которых самые необычные - домик с когтеточкой для кошки, удочка для зимней рыбалки и альпинистское снаряжение. Об этом говорится в традиционном обзоре транспортной компании.

Чаще всего пассажиры забывают в автобусах, на вокзалах и автостанциях транспортные карты "Стрелка", социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты. Кроме того, как обычно бывает зимой, люди забывали шапки, перчатки и шарфы.

"Мострансавто" обслуживает больше 1 200 городских, пригородных и междугородних маршрутов, ежедневно на линии выходят больше 4000 ее автобусов.

За 2020 год пассажиры "Мострансавто" забыли больше 4000 вещей. Из необычного там были подушка, одеяло и вставная челюсть, а также бронежилет, мешок с чесноком и ласты.

Мострансавто Московская область

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