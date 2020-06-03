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В подмосковных автобусах с начала года забывали подушку и вставную челюсть

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - С начала года пассажиры "Мострансавто" забыли в подмосковных автобусах, автовокзалах и автостанциях около 1500 личных вещей, среди которых подушка, одеяло и вставная челюсть, рассказали в компании.

Среди необычных вещей там также назвали новые туфли, комплект постельного белья и банные принадлежности.

Чаще всего жители Подмосковья забывали транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты, документы, кошельки, зонтики и рюкзаки.

Московская область Мострансавто

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