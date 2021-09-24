В сентябре в подмосковных автобусах забыли флейту и вставную челюсть
Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - С начала сентября пассажиры подмосковных автобусов оставили в салонах, а также на автовокзалах и автостанциях больше 280 вещей, сообщил региональный перевозчик "Мострансавто". Самыми неожиданными находками оказались флейта, вставная челюсть и спиннинг.
Чаще всего люди забывали зонтики, шапки и школьную сменку, а также транспортные, банковские и социальные карты.
С начала года сотрудники "Мострансавто" нашли больше 3000 забытых вещей.
В компании напомнили, что все потерянные вещи хранятся полгода. Потерявший что-либо пассажир может обратиться в диспетчерскую службу. Получить утерянное он сможет по документу, удостоверяющуему личность, ребенку вещь вернут, если с ним будут родители.
Нашедший бесхозную вещь должен сообщить о ней водителю или охраннику автовокзала.