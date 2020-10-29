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В автобусах "Мострансавто" с начала осени забывали бронежилет и ласты

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - С начала осени в автобусах, на станциях и вокзалах "Мострансавто" пассажиры забыли около тысячи вещей. Самыми необычными из них в компании назвали бронежилет, мешок с чесноком, пять литров красной смородины и ласты.

Наоборот, чаще всего в подмосковном транспорте забывают карты "Стрелка", социальные карты, банковские карты, документы и ключи. С приходом осени сотрудники стали находить сезонные вещи: зонты, перчатки, шапки, школьные портфели и мешки со сменкой.

В компании отметили, что осенью количество забытых вещей увеличилось почти в два раза по сравнению с летом.

Московская область Мострансавто

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