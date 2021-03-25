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В Москве с декабря стало на 24% больше вакансий для "удаленщиков"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве с декабря 2020 года число вакансий, предполагающих удаленный формат работы, выросло на 24%, в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты. Сейчас служба занятости предлагает 17 000 таких вакансий.

По данным чиновников, сейчас более 30% городских компаний рассматривают возможность использования удаленного формата. Среди работников такой формат поддерживают 37%.

"Удаленка" популярна среди женщин, которые высказываются положительно в 39% случаев, а также у 40% респондентов в возрасте от 35 до 44 лет, уточнили в пресс-службе.

В департаменте также сообщили, что с начала 2020 года в Москве служба занятости помогла трудоустроиться более чем 190 000 человек, это рекордный показатель.

Уточняется, что на конец марта 2021 года в совместном банке службы занятости и сервисов HeadHunter и SuperJob соискателям предлагается около 340 000 вакансий, что на 59% больше, чем в марте 2020 года.

Чаще всего сотрудников сейчас ищут предприятия в сфере строительства, оптовой и розничной торговли, транспорта и логистики, а также в области IT. Суммарно компании, работающие по этим направлениям, предлагают около 170 000 вакансий.

Москва HeadHunter SuperJob коронавирус

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