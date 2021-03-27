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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
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Пассажиропоток в метро Москвы восстановился на 80% от уровня 2019 года

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Впервые с начала пандемии COVID-19 в московском метрополитене зафиксировали более семи миллионов пассажиров в сутки, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как отметили в департаменте в субботу, пассажиропоток восстановился на 80% по сравнению с 2019 годом.

"На этой неделе мы зафиксировали рекордное количество поездок: за сутки в рабочий день в метро проезжали больше 7 млн человек - впервые с начала пандемии", - рассказали в ведомстве.

МоскваТрафик автомобилей в Москве приблизился к доковидным значениямЧитать подробнее

Отмечается, что пассажиры быстрее всего возвращались на станции вблизи железнодорожных вокзалов, крупных производств и торговых центров.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщали, что трафик автомобилей в Москве приблизился к доковидным значениям.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 27 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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