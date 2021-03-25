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"Яндекс" с апреля начнет возвращать часть сотрудников в офис

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Яндекс" с апреля начнет возвращать сотрудников в офисы, сообщил управляющий директор группы Тигран Худавердян в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, речь идет о сотрудниках, у которых появились антитела после вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19.

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"У нас есть люди, которые начали работать в компании, но они еще ни разу никого вживую не видели. То есть, это просто существенная доля уже людей, которые новички, и они даже своего руководителя в телевизоре видят, и все. И этот потенциал, он исчерпывается", - пояснил он.

"Яндекс" перевел сотрудников на удаленку в марте 2020 года - в первую волну COVID-19. С этого момента компания, как и многие другие, несколько раз переносила сроки по возвращению в офисы в связи с изменением ситуации с коронавирусом.

Яндекс

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