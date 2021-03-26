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Название станции БКЛ "Народное ополчение" увековечит память героев битвы за Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Жители столицы увековечат память о московском народном ополчении, выбрав соответствующее название для станции большой кольцевой линии (БКЛ), сообщил "Интерфаксу" председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Хочу поблагодарить всех москвичей, своих коллег-депутатов, партию "Единая Россия" за то, что отдали свой голос за название "Народное ополчение". Мы должны увековечить память о Московском народном ополчении, героям, которые отдали свои жизни за наше будущее и Москву", - сказал спикер столичного парламента. Он отметил, что в адрес депутатов Мосгордумы поступали обращения от ветеранских организаций, детей и внуков ополченцев, а также неравнодушных жителей с просьбой присвоить станции название "Народное ополчение".

"(Такое название) будет особенно символично в юбилейный год 80-летия битвы за Москву", - подчеркнул Шапошников.

Ранее стало известно, что в голосовании проекта "Активный гражданин" за название новой станции БКЛ победил вариант "Народное ополчение", набрав 55,02% голосов. Голосование стартовало 24 марта, в нем приняло участие 112 960 граждан. В опросе также участвовал вариант названия станции "Карамышевская".

Новая станция появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного ополчения, ее открытие запланировано на 2021 год.

Мосгордума Алексей Шапошников

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