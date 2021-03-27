Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В рамках ежегодной экологической акции "Час Земли" в Москве отключили архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. столичных объектов.

Глава Минприроды Александр Козлов отметил, что тема акции в текущем году - открытость экологической информации - актуальна как никогда. "Это одно из приоритетных направлений государственной политики", - отмечает министр.

В рамках акции с 20:30 до 21:30 в столице отключена архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, Дома правительства РФ, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", Манежа, Большого театра, храма Христа Спасителя, стадиона "Лужники", девяти столичных железнодорожных вокзалов. Также временно "погасли" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Козлов напомнил, что в марте президент РФ Владимир Путин подписал закон об открытости экологической информации. Минприроды сейчас разрабатывает постановление, в котором будет перечислено, в каком виде органы власти и бизнес обязаны публиковать данные о состоянии воздуха, сбросах в реки, моря, загрязнениях почв.

В свою очередь директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков отмечает, что в акция в этом году является самой масштабной и массовой за 13-летний период ее проведения в России.

"Миллионы россиян планируют отключить свет сегодня, тысячи населённых пунктов присоединяются к акции", - отмечает Горшков.

В акции также принимают участие другие города России.