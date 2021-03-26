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Кремль присоединится к "Часу Земли", отключив внешнее освещение

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В субботу, 27 марта, в рамках глобальной экологической акции "Час Земли" с 20:30 до 21:30 по Москве будет отключено внешнее освещение официальной резиденции президента РФ - Московского Кремля, сообщила пресс-служба главы государства.

"Час Земли" - ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы, ее цель - формирование ответственного отношения к окружающей среде. Присоединившиеся к акции люди в одно и то же время выключают на один час свет и бытовые электроприборы, а на архитектурных сооружениях, являющихся узнаваемыми символами разных государств, гаснет декоративная подсветка.

"Час Земли" - самая массовая акция в истории, число ее участников растет с каждым годом. В 2020 году к ней присоединились жители более 7 500 городов в 190 странах.

По решению президента РФ Владимира Путина, Московский Кремль участвует в акции "Час Земли" с 2013 года.

Час Земли Московский Кремль Москва

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