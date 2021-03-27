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Подсветку Северного речного вокзала погасят в Москве в "Час Земли"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В ходе экологической акции "Час Земли" в Москве вечером 27 марта на час погасят подсветку ряда транспортных объектов, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Акция пройдет с 20:30 до 21:30.

В департаменте пояснили, что подсветку погасят на Северном речном вокзале и Смоленском метромосту, также ее выключат на 20 объектах Центра организации дорожного движения, всех электродепо московского метро, едином диспетчерском центре, депо монорельсовой системы, вагоноремонтном комплексе и трамвайно-ремонтном заводе, четырех трамвайных депо. Не будут работать внешние экраны павильона Московских центральных диаметров, подсветку погасят на станциях "Опалиха", "Пенягино", "Волоколамская" и "Фили".

Час Земли" - массовая международная экологическая акция. Ее организатор - Всемирный фонд дикой природы - призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Ежегодно в "Часе Земли" участвуют более 2 млрд человек и тысячи объектов. В 2021 году акция пройдет в 15-й раз.

Москва

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