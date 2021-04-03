В Москве второй раз за неделю число заболевших COVID в сутки превысило 2 тыс.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 011 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о 1 764 инфицированных, таким образом заболеваемость в городе за сутки выросла на 247 случаев.

В минувший четверг оперштаб заявлял об обнаружении 2 151 случаев COVID-19. Таким образом, за неделю в Москве дважды выявляли более 2 тыс. заболевших.

Всего за пандемию заболевание перенесли 1 млн 32 тыс. 666 москвичей.

Выздоровел от COVID-19 за последние сутки 1 151 столичный житель, общее число выписанных после заболевания достигло 948 845 человек.

Скончались за 24 часа 52 москвича. Всего коронавирус привел к смерти 16 816 москвичей.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 апреля, когда в городе фиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.