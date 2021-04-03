Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 03.04В России 4 572 077+9 021В мире 130 236 504+628 961

В Москве второй раз за неделю число заболевших COVID в сутки превысило 2 тыс.

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выявили 2 011 случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По его данным, накануне сообщалось о 1 764 инфицированных, таким образом заболеваемость в городе за сутки выросла на 247 случаев.

В РоссииВ России за сутки выявили 9 021 случай заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 9 021 случай заражения коронавирусомЧитать подробнее

В минувший четверг оперштаб заявлял об обнаружении 2 151 случаев COVID-19. Таким образом, за неделю в Москве дважды выявляли более 2 тыс. заболевших.

Всего за пандемию заболевание перенесли 1 млн 32 тыс. 666 москвичей.

Выздоровел от COVID-19 за последние сутки 1 151 столичный житель, общее число выписанных после заболевания достигло 948 845 человек.

Скончались за 24 часа 52 москвича. Всего коронавирус привел к смерти 16 816 москвичей.

С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, а также 1 апреля, когда в городе фиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19. В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.

Хроника коронавируса. Апрель.

8
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия1 марта. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 марта. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 марта. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 марта. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 марта. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 марта. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 марта. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия
Хроника 09 января 2020 года – 03 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Следующая рабочая неделя порадует москвичей теплом

Мэрия Москвы предложила возместить бизнесу затраты на рекламу в интернете

Столичный суд оштрафовал Twitter на 3,2 млн рублей

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

В Москве вновь заработает закрытый с 2014 года кинотеатр "Художественный"

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

До 20% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

В Москве задержали злоумышленницу, пытавшуюся обмануть родственника Сталина

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Возбуждено уголовное дело против Эдварда Била после ДТП в центре Москвы

Ликсутов сообщил прокурору Москвы о 566 нарушениях участника ДТП на Новинском

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Смоленской площади в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');