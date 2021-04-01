Мосгорнаследие заверило, что здание "Елисеевского" сохранят

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Историческое здание универмага "Елисеевский" на Тверской улице в Москве будет сохранено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорнаследия. Мэрия города накануне пообещала сохранить сам гастроном.

"Хочу подчеркнуть, что самому уникальному зданию ничего не угрожает. Кем бы ни был новый собственник, ему будет выдан акт технического состояния, в котором прописаны все необходимые работы по сохранению и сроки, и он должен будет бережно относиться к памятнику архитектуры", - сказал через пресс-службу глава Мосгорноследия Алексей Емельянов.

Он заверил, что все работы в здании должны будут проводиться по согласованию с Мосгорнаследием и с соблюдением предмета охраны памятника. В предмет охраны также входит историческая торговая функция первых этажей.

Состояние магазина он оценил как удовлетворительное после реставрации фасада 2015 года. Реставраторы воссоздали исторический облик здания начала XX века и сохранили элементы декоративного убранства фасадов 1870-х годов.

Ранее был объявлено, что "Елисеевский" закроется 11 апреля. Полки магазина уже некоторое время постепенно пустеют.

В департаменте имущества Москвы 31 марта подтвердили, что помещения "Елисеевского" находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей. Там уточнили, что проблемы с возможным закрытием гастронома не связаны с имущественными претензиями арендатора к городу, а стали следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента проблемами.

30 марта представитель собственника помещения "Елисеевского" Глеб Простаков сказал, что гастроном закроют 11 апреля. Причиной этого он назвал неисполнение Росреестром решения Арбитражного суда о регистрации прав собственности на выкупленное компанией ООО "Елисеевский магазин" помещение на Тверской улице. Здание принадлежит городу, при этом согласно решению столичного арбитражного суда, его собственником является ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности не может быть заключен договор с новой управляющей компанией.

Росреестр объяснил, что не может оформить право собственности Москвы на универмаг, поскольку часть магазина входит в состав другого нежилого помещения и не учтена как самостоятельный объект недвижимости.

Председатель одного из комитетов Торгово-промышленной палаты России Александр Каньшин заявил, что "Елисеевский" закроется из-за юридических проблем и из-за неприспособленности концепции гастронома к нынешним условиям: рассчитанный на туристов бутик не может выжить.

Купец Григорий Елисеев открыл этот магазин в 1901 году. Заведение отличалось ассортиментом продуктов и вин, а также убранством торговых залов в стиле необарокко. В советское время магазин называли "гастрономом номер один".

В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация внутренних помещений. Изменилась ассортиментная политика, производственная база, были введены новые корпоративные стандарты обслуживания покупателей. С февраля 2005 года Елисеевский магазин находился в совместном управлении торговой сети "Алые Паруса" и ЗАО "Елисеевский". В 2015 году "Елисеевский магазин" был выставлен на аукцион за 2,5 млрд рублей. В декабре 2020 года "Алые Паруса" объявили об уходе с рынка.