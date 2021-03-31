Правительство Москвы пообещало сохранить "Елисеевский"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы намерены сохранить магазин-гастроном "Елисеевский", который расположен в центре столицы, сообщили в департаменте имущества города Москвы.

Там подчеркнули, что помещения "Елисеевского" находятся в собственности города и в то же время являются предметом судебных разбирательств со стороны арендатора торговых площадей.

"Правительство Москвы намерено сохранить этот уникальный объект в ведении города. Точка в этом вопросе не поставлена. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключен охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения. Надзор за исполнением договора будет осуществлять Департамент культурного наследия города Москвы", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что "сегодняшняя ситуация с возможным закрытием "Елисеевского" не связана с имущественными претензиями арендатора к городу и соответствующими судебными спорами. Прекращение функционирования магазина является следствием коммерческих отношений между арендатором и субарендатором торговых площадей, а также общими для ритейлеров премиального сегмента сложностями".

При этом подчёркивается, что "город к узкоотраслевым проблемам инвестора отношения не имеет".

Ранее СМИ сообщили, что универмаг "Елисеевский" на Тверской улице будет закрыт 11 апреля, поскольку собственник ООО "Елисеевский магазин" не может оформить право собственности на выкупленные помещения.

По данным Росреестра, здание принадлежит городу, при этом согласно решению столичного арбитражного суда, его собственником является ООО "Елисеевский магазин". Без права собственности не может быть заключен договор с новой управляющей компанией.

В Росреестре "Интерфаксу" объяснили, что решением Арбитражного суда от 23 ноября 2018 определено зарегистрировать переход права собственности от города Москвы к ООО "Елисеевский магазин" на нежилые помещения площадью 564,9 кв.м и 1 513,6 кв.м. То есть часть помещений гастронома входит в состав другого нежилого помещения.

Гастроном "Елисеевский" открылся в 1901 году. Название магазин получил от фамилии своего первого владельца, купца Григория Елисеева. Место славилось не только богатейшим ассортиментом продуктов, но и роскошным убранством торговых залов в стиле необарокко.

В 2004 году в магазине была проведена серьезная реставрация внутренних помещений. Изменилась ассортиментная политика, производственная база, были введены новые корпоративные стандарты обслуживания покупателей. С февраля 2005 года Елисеевский магазин находился в совместном управлении торговой сети "Алые Паруса" и ЗАО "Елисеевский".

В 2015 году "Елисеевский магазин" был выставлен на аукцион за 2,5 млрд рублей.