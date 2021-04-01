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Ликсутов сообщил прокурору Москвы о 566 нарушениях участника ДТП на Новинском

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в письме прокурору Москвы Денису Попову сообщил, что у участника резонансного ДТП на Новинском бульваре, по данным Дептранса города, больше 566 нарушений дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

В январе 2021 года Audi, попавший в столкновение 1 апреля, был снят с учета, говорится в письме.

Ликсутов отметил, что этот автомобиль превышал скорость больше чем на 100 км в час. Только за этот год он допустил 245 превышений скорости на 20-40 км в час, 104 — на 40-60 км в час, 48 — на 60-80 км в час, 23 — более чем на 80 км/час.

Штрафы за нарушения не выписаны, так как автомобиль в январе был снят учета.

Ликсутов попросил Попова взять расследование ДТП на личный контроль и отдельно проверить на умышленность действия по снятию автомобиля с учета, чтобы нарушать и при этом уходить от ответственности.

1 апреля на Новинском бульваре, на внешней стороне Садового кольца столкнулись пять машин. Одна женщина-водитель попала в реанимацию.

По предварительным данным ГИБДД, водитель другой машины выехал на встречную полосу и столкнулся с еще четырьмя. В ГУ МВД Москвы подтверждали, что регистрационный учет машины подозреваемого виновника аварии был прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. Сам предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля.

Москва МВД ГИБДД Садовое кольцо Дептранс Максим Ликсутов Денис Попов

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