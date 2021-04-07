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Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади

Блогеру предъявили обвинение по делу о ДТП на Смоленской площади
Блогер Эдвард Бил
Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение блогеру Эдварду Билу в нарушении правил дорожного движения. Его обвиняют как предполагаемого виновника аварии на Смоленской площади в Москве с участием пяти автомобилей.

"Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела. Санкция части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет", - сказал журналистам начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

Он сообщил, что следствие провело обыск по месту фактического проживания фигуранта и допросы свидетелей ДТП. Изъяты и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи камер наружного городского наблюдения. Назначены необходимые экспертизы.

1 апреля в 11:40 в районе Смоленской площади при выезде из тоннеля на внешней стороне Садового кольца столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным МВД, водитель Audi выехал на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

В результате аварии серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем одной из машин, ее госпитализировали.

По данным СМИ, предполагаемым виновником аварии является блогер Эдвард Бил. Известность он получил благодаря видео с пранками, которые он публикует на своем YouTube-канале.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пострадавшая в ДТП женщина является сотрудницей аппарата Госдумы. "Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Полицией установлено, что предполагаемый виновник аварии официально не владеет машиной. Регистрационный учет автомобиля прекращен в январе 2021 года предыдущим собственником.

По факту аварии МВД возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

3 апреля Тверской суд Москвы избрал блогеру Билу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, за исключением ситуаций, когда необходимо общаться с адвокатами и следователем. Ему также запрещено управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

Москва ДТП Эдвард Бил

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