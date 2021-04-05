В Москве экс-полицейского осудили на 19 лет за стрельбу по коллегам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорсуд вынес приговор бывшему столичному полицейскому Алексею Смирнову по делу о покушении на жизнь коллег на станции столичного метрополитена "Рязанский проспект" в сентябре 2019 года.

Смирнова приговорили к 19 годам лишения свободы: 9 лет он проведет в тюрьме, 10 - в колонии строгого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и обязал взыскать в пользу сына погибшего 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, вдове, матери, отцу - по 700 тыс. рублей, брату - 400 тыс. рублей.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие ведомственных наград и положительных характеристик.

Как сообщалось, 11 февраля в Мосгорсуде коллегия присяжных заседателей огласила вердикт в отношении Смирнова, согласно которому он был признан виновным в двух случаях посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При этом присяжные оправдали его по обвинению в еще одном эпизоде посягательства и по обвинению в получении двух взяток.

Однако коллегия присяжных единодушно решила, что Смирнов заслуживает снисхождения.

Таким образом, в соответствии с вердиктом присяжных бывшему полицейскому не могло быть назначено максимальное наказание, предусмотренное обвинением в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, - пожизненное лишение свободы.

Стрельба на "Рязанском проспекте"

Согласно фабуле дела, вечером 18 сентября 2019 года в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" во время задержания по подозрению в получении денег от гражданина, не имеющего документов, Смирнов - на тот момент 34-летний сотрудник патрульно-постовой службы - начал стрелять в сотрудников Отдела собственной безопасности подразделения МВД из табельного оружия.

В результате один оперативник от полученных ранений скончался на месте, второй был госпитализирован в тяжелом состоянии, третий убежал, а Смирнова задержали.

Как заявляли в главке столичного Следственного комитета, в ходе следствия было установлено, что незадолго до случившегося, в мае 2019 года, Смирнов вымогал и получил взятку в 20 тыс. руб. от иностранки, чтобы не привлекать ее к административной ответственности.

Присяжные установили, что Смирнов после того, как сотрудники отдела собственной безопасности столичной полиции представились и предъявили свои удостоверения, выстрелил в них из табельного пистолета не менее девяти раз.