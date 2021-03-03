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Неопрятность и мат названы частыми "проколами" на видеоконференциях

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - За время пандемии в ходе рабочих видеоконференций наиболее частыми промахами участников оказались использование нецензурной лексики, неопрятный внешний вид, неграмотная речь и путаница с именами коллег. Это показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Такие "проколы" со своей стороны или со стороны коллег наблюдали 13% опрошенных. Чаще промахи допускают сотрудники в возрасте до 24 лет и 25-34 лет - по 15% респондентов. При этом мужчины допускают такого рода оплошности чаще женщин - 15% и 12% респондентов соответственно.

Еще 56% заявили, что и за собой следят, чтобы не допускать таких ошибок, и от сотрудников такого не видели. 31% респондентов не смог вспомнить, замечал ли такие промахи вообще.

Опрос проводился с 8 по 19 февраля среди 1600 взрослых россиян, имеющих опыт участия в рабочих видеоконференциях. Респондентов подобрали изо всех федеральных округов.

В декабре социологи провели опрос о наиболее раздражающих свойствах сотрудников, проявившихся при работе на удаленке. Тогда 7% работников сказали, что их раздражает, когда коллеги игнорируют их сообщения и звонки, 6% - когда люди ленятся, по 2% назвали привычку пить чай во время видеоконференций и рассеянность.

SuperJob коронавирус

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