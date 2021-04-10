Газопровод поврежден на юго-востоке Москвы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - На стройплощадке на Шоссейной улице в Москве поврежден газопровод, сообщила пресс-служба АО "Мосгаз". Пострадавших нет.

Инцидент произошел на строительной площадке в районе дома №2б на Шоссейной улице (район Печатники, ЮВАО) был поврежден газопровод диаметром 89 мм. Бригада "Мосгаза" прибыла на место, участок газопровода был отключен.

По информации пресс-службы, в данный момент специалисты компании ведут замену участка газопровода.

"Жилой сектор от газоснабжения не отключался, угроз для населения нет", - подчеркивается в сообщении.