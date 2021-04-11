Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Прокладка тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) приведет к необходимости временного ограничения пассажирского движения на участке Люблинско-Дмитровской линии метрополитена Москвы, сообщает в воскресенье департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По его данным, с 1 по 23 мая не будет движения на участке "Дубровка" - "Волжская".

Отмечается, что в зоне проходки тоннеля сложная геология, поэтому строителям понадобится больше времени, чем обычно занимают такие работы.

Для перенаправления пассажиропотока на время закрытия участка разработают альтернативные схемы движения, будет задействовано около 200 автобусов.

В районе их курсирования изменят схему автомобильного движения.

Как отметили в ведомстве, помимо перекрытий, которые будут введены для наземного транспорта, в районе продолжаются работы по строительству Юго-Восточной хорды. Из-за них движение также частично ограничено.

В департаменте добавили, что сильные затруднения движения ожидаются в районе Северного тоннеля - движение по нему будет разрешено только для городского транспорта и по одной полосе.

В ведомстве призвали москвичей планировать маршруты заранее.