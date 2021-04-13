В Москве начали вакцинацию маломобильных горожан от COVID-19 на дому

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Маломобильные жители Москвы, состоящие на надомном обслуживании, смогут пройти вакцинацию от коронавируса на дому, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы постоянно расширяем возможности для вакцинации от коронавируса в городе. С сегодняшнего дня экспериментально мы начинаем вакцинацию жителей на дому. В первую очередь это коснется тех людей, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении. Таких жителей в Москве порядка 120 тысяч", - сказала Ракова журналистам.

Она отметила, что всего для вакцинации на дому сформировано 66 бригад во всех административных округах города. В бригаду вошли квалифицированные врачи и медсестры из городских поликлиник департамента здравоохранения Москвы. Каждая бригада имеет средства индивидуальной защиты и оборудование, позволяющее перевозить вакцину без нарушений условий транспортировки.

Уточняется, что специально подавать заявку для вакцинацию на дому не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных гражданах, состоящих на надомном обслуживании, поликлиники получат от органов социальной защиты населения.