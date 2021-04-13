Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:51Заразились
на 13.04В России 4 657 883+8 173В мире 136 663 253+616 629

В Москве в ТЦ открылись еще два пункта вакцинации от COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 14 апреля в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" и на фудкорте "Подсолнухи" начнут работать выездные бригады медиков и откроются пункты вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комплекса социального развития.

Там привиться сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. При себе для этого нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинацию будут проводить по очереди. Процедура займет около 40 минут, считают в пресс-службе.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Также привиться можно в 100 пунктах на базах городских поликлиник и в 92 частных клиниках.

Хроника 09 января 2020 года – 13 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Москва ВТБ Арена Плаза Подсолнухи коронавирус

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о госизмене

В Москве отменили бумажную справку по болезни ребенка для школ

Самые теплые с начала года сутки зафиксированы в Москве

Самые теплые с начала года сутки зафиксированы в Москве

В Москве в фитнес-клубе застрелили вора в законе

Столичным автомобилистам рекомендовали поменять резину

Пандемия коронавируса

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"

В Москве началась вторая фаза клинических испытаний "КОВИД-глобулина"
Пандемия коронавируса

Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

Рособрнадзор не планирует переносить ЕГЭ в Москве из-за COVID

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на Кутузовском проспекте

Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Движение на участке салатовой ветки метро ограничат с 1 по 23 мая

Мошенники похитили более 23 млн рублей у дочери Валерия Чкалова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');