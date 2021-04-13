В Москве в ТЦ открылись еще два пункта вакцинации от COVID-19

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Москве с 14 апреля в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" и на фудкорте "Подсолнухи" начнут работать выездные бригады медиков и откроются пункты вакцинации от коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комплекса социального развития.

Там привиться сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. При себе для этого нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вакцинацию будут проводить по очереди. Процедура займет около 40 минут, считают в пресс-службе.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза".

Также привиться можно в 100 пунктах на базах городских поликлиник и в 92 частных клиниках.