Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, сообщает газета Bild.

В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Темпельхоф была назначена вакцинация пациентки на имя Ангелы Меркель. Центр прививок Темпельхоф вводит только вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca.

Издание отмечает, что запись была отменена через он-лайн сервис записи к врачам Doctolib.

Газета связывает это с присутствием Меркель на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), на котором должны были присутствовать лидеры Армин Лашет и Маркус Зёдер. Оба лидера партии заявили о своей готовности возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.

Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявляла, что канцлер страны Ангела Меркель скоро сделает прививку от коронавируса.