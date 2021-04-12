Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:58Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса

Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса
Фото: Vostock-photo/ Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, сообщает газета Bild.

В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Темпельхоф была назначена вакцинация пациентки на имя Ангелы Меркель. Центр прививок Темпельхоф вводит только вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca.

Издание отмечает, что запись была отменена через он-лайн сервис записи к врачам Doctolib.

Газета связывает это с присутствием Меркель на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), на котором должны были присутствовать лидеры Армин Лашет и Маркус Зёдер. Оба лидера партии заявили о своей готовности возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.

Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявляла, что канцлер страны Ангела Меркель скоро сделает прививку от коронавируса.

Ангела Меркель Германия COVID-19 коронавирус AstraZeneca

Новости

В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа

Представитель атомного агентства Ирана пострадал при посещении Натанза

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

Израильские СМИ сообщили о причастности "Моссада" к инциденту в Натанзе

В Ереване обнаружили тело дочери генерала ФСБ с огнестрельным ранением

В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');