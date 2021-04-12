Меркель отменила запись на вакцинацию от коронавируса
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку от коронавируса, сообщает газета Bild.
В прививочном центре на территории бывшего аэропорта Темпельхоф была назначена вакцинация пациентки на имя Ангелы Меркель. Центр прививок Темпельхоф вводит только вакцину британско-шведского производителя AstraZeneca.
Издание отмечает, что запись была отменена через он-лайн сервис записи к врачам Doctolib.
Газета связывает это с присутствием Меркель на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), на котором должны были присутствовать лидеры Армин Лашет и Маркус Зёдер. Оба лидера партии заявили о своей готовности возглавить предвыборный список немецких консерваторов на сентябрьских выборах в Бундестаг.
Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявляла, что канцлер страны Ангела Меркель скоро сделает прививку от коронавируса.