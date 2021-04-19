Попова призвала разработать специальные эпидрежимы для мегаполисов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в крупных городах развивается по собственному сценарию, чем в целом по стране, поэтому для мегаполисов необходимы специальные эпидемиологические режимы, заявила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о Москве и Санкт-Петербурге (...), у нас две эпидемии. Одна эпидемия в целом для населения Российской Федерации, (...) а вторая - в крупных городах-миллионниках. (...) Мы должны разрабатывать специальные режимы и специальные правила для агломераций, там, где живет более двух, трех, пяти, а тем более, как в Москве, десяти миллионов человек", - сказала Попова в ходе общего собрания отделения медицинских наук Российской академии наук (РАН) в понедельник.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что в мегаполисах действуют иные механизмы распространения инфекции и другая скорость. Заболеваемость там, как правило, в два и более раз выше, чем в целом по популяции.

Попова добавила, что проблема актуальна для всех мегаполисов мира, но "Москва и Санкт-Петербург выходят более достойно, значительно более достойно, чем целый ряд столиц в других странах".

По ее словам, в Москве в последние дни наметилось уменьшение темпов снижения заболеваемости COVID-19, российская столица "включила дополнительные аргументы" - контроль за перчаточно-масочным режимом в метро.

Как сообщалось, за последние сутки в Москве выявили 2 279 больных COVID-19. В апреле в российской столице вновь с середины февраля начали фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса в сутки.