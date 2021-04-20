Схему движения на двух линиях метро Москвы изменят с 4 по 21 мая

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена приведут к временному изменению схем движения поездов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщает во вторник департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве поясняют, что временные изменения связаны со строительством тоннеля БКЛ в районе участка Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" - "Волжская". Этот участок будет закрыт с 1 по 23 мая.

"Мы понимаем, что большинство пассажиров закрытого участка будут смотреть альтернативный маршрут, например, через Таганско-Краснопресненскую линию, которая и так одна из наиболее востребованных в метро. Чтобы избежать критической нагрузки на транспорт, мы изменим схему движения", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что эти изменения будут действовать по рабочим дням с 05:30 до 10:00 утра в период с 4 по 21 мая.

Так, в этот срок на Таганско-Краснопресненской линии в это время поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. Кроме того, закроют пересадку с платформы "Косино" Некрасовской линии на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Как сообщалось, вдоль закрытого с 1 по 23 мая участка Люблинско-Дмитровской линии метро будут курсировать три маршрута компенсационных автобусов, в день на линии планируют выводить около 200 машин.

Ограничение пассажирского движения на участке Люблинско-Дмитровской линии связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Участком "Дубровка" - "Волжская" по будням пользуются более 92 тыс. пассажиров. Ожидается, что после строительства станции БКЛ "Печатники" южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18%.

Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.