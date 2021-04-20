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Схему движения на двух линиях метро Москвы изменят с 4 по 21 мая

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена приведут к временному изменению схем движения поездов на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, сообщает во вторник департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве поясняют, что временные изменения связаны со строительством тоннеля БКЛ в районе участка Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" - "Волжская". Этот участок будет закрыт с 1 по 23 мая.

"Мы понимаем, что большинство пассажиров закрытого участка будут смотреть альтернативный маршрут, например, через Таганско-Краснопресненскую линию, которая и так одна из наиболее востребованных в метро. Чтобы избежать критической нагрузки на транспорт, мы изменим схему движения", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что эти изменения будут действовать по рабочим дням с 05:30 до 10:00 утра в период с 4 по 21 мая.

Так, в этот срок на Таганско-Краснопресненской линии в это время поезда от станции "Котельники" до "Выхино" будут следовать с увеличенным интервалом. Кроме того, закроют пересадку с платформы "Косино" Некрасовской линии на станцию "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Как сообщалось, вдоль закрытого с 1 по 23 мая участка Люблинско-Дмитровской линии метро будут курсировать три маршрута компенсационных автобусов, в день на линии планируют выводить около 200 машин.

Ограничение пассажирского движения на участке Люблинско-Дмитровской линии связано с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. Участком "Дубровка" - "Волжская" по будням пользуются более 92 тыс. пассажиров. Ожидается, что после строительства станции БКЛ "Печатники" южные участки Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и других линий разгрузятся на 15-18%.

Проект БКЛ является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Большая кольцевая линия Москва Люблинско-Дмитровская линия

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