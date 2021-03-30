Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 30.03В России 4 536 820+8 277В мире 127 644 090+458 925

Собянин пообещал открыть участок оранжевой ветки метро на три дня раньше

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве участок Калужско-Рижской линии метро, который закрывали для прокладки тоннеля строящейся Большой кольцевой линии, откроют досрочно, уже 31 марта, объявил в твиттере мэр Сергей Собянин.

"С завтрашнего дня участок заработает в обычном режиме. Ограничения на дорогах снимем до 1 апреля", - написал мэр и поблагодарил строителей и транспортников за оперативную работу.

Отрезок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрыли с 20 марта и, как предполагалось, по 2 апреля. В Дептрансе объясняли это решение требованиями безопасности на время работ по прокладке тоннеля БКЛ и строительства станции "Воронцовская".

По Профсоюзной улице для пассажиров метро запустили восемь десятков компенсационных автобусов, а также им советовали ездить по соседним линиям - Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской.

В 2021 году этот же участок уже перекрывали с 23 января до 4 февраля и также открыли на три дня раньше срока.

В Дептрансе рассчитывают, что станция БКЛ "Воронцовская" заработает до конца года, и за счет этого оранжевая ветка метро разгрузится на 15%-18%.

Общая протяженность Большого Кольца метро должна составить около 70 км, на линии будет 31 станции. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до десяти км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

Москва Московский метрополитен Сергей Собянин БКЛ Беляево Новые Черемушки

Новости по теме

Новости

Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим из окна

Экономический кризис

"Билла" получила предостережение прокурора Москвы из-за цен на масло

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за сутки

Один человек погиб и двое ранены в ходе драки таксистов в Новой Москве

Пассажир упал под поезд на станции метро "Площадь Революции"

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов

Духовенство попросило мэрию Москвы не повышать тарифы на парковку у храмов
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о третьем месте Москвы в рейтинге инноваций в борьбе с COVID-19

Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

Подсветку столичных зданий отключили в рамках акции "Час Земли"

Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Новой Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');