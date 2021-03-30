Собянин пообещал открыть участок оранжевой ветки метро на три дня раньше

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Москве участок Калужско-Рижской линии метро, который закрывали для прокладки тоннеля строящейся Большой кольцевой линии, откроют досрочно, уже 31 марта, объявил в твиттере мэр Сергей Собянин.

"С завтрашнего дня участок заработает в обычном режиме. Ограничения на дорогах снимем до 1 апреля", - написал мэр и поблагодарил строителей и транспортников за оперативную работу.

Отрезок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрыли с 20 марта и, как предполагалось, по 2 апреля. В Дептрансе объясняли это решение требованиями безопасности на время работ по прокладке тоннеля БКЛ и строительства станции "Воронцовская".

По Профсоюзной улице для пассажиров метро запустили восемь десятков компенсационных автобусов, а также им советовали ездить по соседним линиям - Серпуховско-Тимирязевской и Бутовской.

В 2021 году этот же участок уже перекрывали с 23 января до 4 февраля и также открыли на три дня раньше срока.

В Дептрансе рассчитывают, что станция БКЛ "Воронцовская" заработает до конца года, и за счет этого оранжевая ветка метро разгрузится на 15%-18%.

Общая протяженность Большого Кольца метро должна составить около 70 км, на линии будет 31 станции. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до десяти км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.