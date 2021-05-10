Работу двух веток метро скорректируют из-за закрытия участка "Дубровка" - "Волжская"

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Схема движения на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях московского метро изменится для разгрузки общественного транспорта из-за закрытая участка "Дубровка" - "Волжская", сообщает в понедельник департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Согласно информации, опубликованной на едином транспортном портале столицы, с 11 по 21 мая по рабочим дням до 10 утра поезда Некрасовской линии, следуя в сторону центра, будут проезжать станцию "Косино" без остановки. Также до 21 мая в тот же временной промежуток увеличены интервалы поездов фиолетовой ветки от "Котельников" до "Выхино".

В департаменте просят граждан выбирать альтернативные маршруты: Замоскворецкую линию метро, МЦК или МЦД.

Выбирайте альтернативные маршруты — через Замоскворецкую линию (2), МЦК и МЦД.



Подробно:

Таганско-Краснопресненская линия: https://t.co/wZrt2ZBWAy

Некрасовская линия: https://t.co/NengtESZ3l — Московское метро (@MetroOperativno) May 10, 2021

Ранее сообщалось, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро между станциями "Дубровка" и "Волжская" закрылся для движения поездов с 1 по 23 мая в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ).