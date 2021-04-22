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В Москве задержали подозреваемых в организации финансовой пирамиды

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве задержали пятерых подозреваемых в организации финансовой пирамиды, заработавших на ней свыше 460 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Четверым мужчинам и женщине предъявили обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отправили под домашний арест, добавила Волк.

Она уточнила, что подозреваемые заключили договоры займа более чем со 120 гражданами, обещая им ежемесячно выплачивать от 17 до 24%. Получив деньги, сообщники платили своим клиентам за счет новых вкладчиков, а затем отказывались от своих обязательств, пояснила Волк.

По словам официального представителя МВД, полученные суммы выводились через аффилированные организации и похищались.

Ранее в Москве полиция разоблачила группу мошенников, которые использовали поддельные документы, чтобы получить страховые выплаты по несуществующим ДТП. Таким образом злоумышленникам удалось получить свыше 30 млн рублей.

Москва МВД Ирина Волк

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