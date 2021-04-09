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Мошенники в Москве заработали 30 млн рублей на несуществующих ДТП

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Московские полицейские разоблачили группу мошенников в сфере автострахования, ущерб от действий которых, по предварительным данным, превысил 30 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники предоставляли в одну из столичных страховых компаний поддельные документы о наступлении страховых случаев по фактам якобы произошедших дорожно-транспортных происшествий. В целях конспирации для перечисления страховых возмещений указывались расчетные счета подставных лиц, которых подозреваемые подыскивали заранее", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По ее словам, полученные деньги подозреваемые обналичивали и распределяли между собой. Представитель ведомства добавила, что задержанные могут быть причастны к 100 аналогичным случаям мошенничества.

Волк пояснила, что предполагаемого организатора и пять его подельников полицейские задержали на территории Московского региона и Волгоградской области. По данному факту возбуждено 16 уголовных дел по части 3 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования в крупном размере).

В настоящее время, как сообщила Волк, лидер группы отправлен под домашний арест, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Представитель МВД добавила, что в домах подозреваемых и в офисных помещениях проведено 20 обысков, в ходе которых изъяты банковские карты, компьютерная техника, поддельные печати, средства связи и документы, которые могут стать доказательствами в рамках уголовных дел.

Москва МВД Ирина Волк

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