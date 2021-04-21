Пенсионерка на Камчатке перевела мошенникам более 4 млн рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - 72-летняя жительница Петропавловска-Камчатского перевела мошенникам более 4 млн рублей, будучи уверенной, что общается со службой безопасности банка и правоохранительными органами, сообщает пресс-служба городского управления МВД России.

"По данному факту возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пенсионерке неоднократно звонили аферисты, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка и убеждали женщину перевести деньги с ее карты на "резервные счета". Звонил ей и незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который подтвердил слова "сотрудников службы безопасности". Женщина выполняла все указания звонивших: обналичивала деньги и через банкоматы переводила их на указанные мошенниками счета.