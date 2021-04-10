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Мошенники похитили более 23 млн рублей у дочери Валерия Чкалова

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Полиция расследует уголовное дело о похищении свыше 23 млн рублей у 82-летней жительницы Москвы, которая является дочерью летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 9 апреля девушка сообщила, что несколько дней назад неизвестные обманули ее бабушку 1939 года рождения и завладели денежными средствами в сумме более 23 млн рублей. Волк не назвала имени потерпевшей.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), полицейские ищут подозреваемых.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что речь может идти о мошенничестве в отношении дочери знаменитого летчика-испытателя Валерия Чкалова. Главное следственное управление СКР начало доследственную проверку по фактам, изложенным в СМИ.

По ее словам, пожилой женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее персональные данные находятся в свободном доступе и ей необходимо перевести сбережения на безопасный счет. "Под влиянием сообщенных ей ложных сведений женщина перевела мошенникам более 23 млн рублей", - пояснила Иванова.

Чкалов - советский лётчик-испытатель, герой Советского Союза. В 1937 году совершил первый беспосадочный перелет из Москвы в США через Северный полюс.

Валерий Чкалов МВД СКР

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