На Рижском направлении МЖД восстановился график движения электричек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Штатный режим движения электропоездов на Рижском направлении МЖД восстановлен, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Электропоезда на участке Чисмена-Румянцево Рижского направления МЖД курсируют в штатном режиме. В 10:51 движение по первому пути в сторону области открыто. Железнодорожники провели работы по выправке пути возле платформы Новопетровская", - говорится в сообщении.

Ранее интервалы движения электричек на участке увеличились из-за того, что электропоезд задел платформу на станции Новопетровская. Предполагается, что это произошло из-за смещения пути в ходе ремонтно-путевых работ.

Ситуация не повлияла на движение поездов на МЦД-2.