Генпрокурор предложил ввести в законодательство понятие "электронное доказательство"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов предложил ввести в законодательство и процессуальные нормы понятие "электронное доказательство", процедуру блокировки "зеркал" запрещенных сайтов и другие нормы. Он высказал это на совещании о киберпреступности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Краснов отметил ежегодный рост кибератак на российские банки и госорганы, "организаторы которых нередко используют инфраструктуру иностранных государств". Он считает, что правоохранительные органы часто оказываются не готовы к раскрытию таких преступлений.

"За последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 году их было зафиксировано 294 000), особенно с учетом низкой их раскрываемости (25%). В первом полугодии текущего года негативная тенденция лишь усилилась. Зафиксирован рост на 92% (225 000)", - сказал генпрокурор.

Он поручил "изменить подходы к организации оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования таких фактов" и готовить специалистов в правоохранительных органах, способных работать в данной сфере. Также он поручил более эффективно взаимодействовать с международными правоохранительными органами, использовать их базы данных и специальные сети.