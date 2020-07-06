В ЕСПЧ направлена жалоба на московскую систему распознавания лиц

Применение системы нарушает права граждан на уважение частной жизни и на свободу собраний, говорится в иске

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционер Владимир Милов и активистка Алена Попова направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск о незаконности применения технологии массового распознавания лиц граждан в Москве, сообщил глава международной практики "Агоры" Кирилл Коротеев.

По мнению заявителей, применение этой системы нарушает права горожан на уважение частной жизни (статья 9 Европейской конвенции прав человека), на свободу собраний и объединений (статья 11), статью 14 о запрете дискриминации и статью 15 об отступлении от соблюдения обязательств в чрезвычайных ситуациях. Они считают, что технология распознания, основанная на сборе биометрической информации граждан, незаконна, поскольку собирать такие данные можно только с согласия людей.

Попова оспаривает законность технологии с 2019 года. Весной 2018 года она стояла с одиночным пикетом у Госдума, а затем была оштрафована судом на 20 000 рублей. По ее словам, при рассмотрении ее дела суд изучал записи с камер видеонаблюдения, на которых ее лицо было увеличено в 32 раза. По ее мнению, в ее отношении технология была применена незаконно.

Попова просила суд признать незаконным действия административных ответчиков по применению технологии распознавания лиц на территории Москвы в "Городской системе видеонаблюдения". Она также просила обязать ответчиков "воздержаться от применения технологии распознавания лиц на территории Москвы" и удалить ее биометрические данные из базы данных изображений гражданина, применяемых в городской системе видеонаблюдения.

6 ноября Савеловский суд отказал ей, Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

По мнению судов, видеоизображения не могут считаться биометрическими персональными данными, следовательно, на их обработку не нужно письменное согласие граждан. Система видеонаблюдения распознает лица, но не может установить личность человека, для чего ей не хватает данных, полагает суд. Система сравнивает изображение с видеокамер с фотографиями, которые есть у полиции, и может выявить совпадение лишь с определенной долей вероятности (65%), а персональные данные департаменту информационных технологий при этом не передаются, говорилось в мотивировочной части решения.

Затем Попова вместе с Миловым подали иск в Тверской суд и потребовали запретить применение технологии распознания лиц в Москве. Административными ответчиками по иску были ГУ МВД столицы и городской департамент информационных технологий. 3 марта Тверской суд Москвы прекратил дело по этому иску.

18 июня Мосгорсуд направил иск Милова и Поповой на новое рассмотрение. Попова ранее говорила "Интерфаксу", что дойдет в этом разбирательстве до Страсбурга.

Система распознания лиц работает в Москве с 2017 года, власти и полиция используют ее для обеспечения безопасности.

В июне Microsoft, IBM и Amazon объявили о приостановке разработок в сфере распознавания лиц и отказались передавать свои наработки полиции, пока их использование не будет законодательно урегулировано.