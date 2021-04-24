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Кровь с антителами к COVID-19 сдали в Москве 20 тысяч человек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. жителей Москвы сдали кровь с антителами к коронавирусу, сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.

Об этом он написал в своем блоге в соцсети "Вконтакте", поблагодарив всех, кто откликнулся.

Собянин добавил, что Москва стала первым из российских городов, где переливание плазмы крови с антителами начали применять в комплексной терапии COVID-19.

В столице год работает тематическая "горячая линия", ее операторы приняли около 160 тыс. обращений и сделали почти 600 тыс. звонков потенциальным донорам.

Плазму с антителами к коронавирусной инфекции применяют для лечения пациентов с COVID-19 в среднем и тяжелом состоянии. Это одна из составляющих комплексной терапии. Переливание плазмы назначается лечащим врачом в зависимости от клинической картины.

Донором плазмы может стать человек от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С.

1 апреля Минздрав РФ одобрил применение препарата "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом.

Введение этого препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что он будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания. 2 апреля препарат получил разрешение на проведение клинических испытаний.

Хроника коронавируса. Апрель.

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