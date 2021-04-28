На майских праздниках изменится расписание электричек в Москве и Подмосковье

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На майских праздниках изменится расписание пригородных поездов Московского транспортного узла, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). В том числе изменится график некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с соседними областными центрами.

В частности, изменят дни курсирования экспрессов, которые выполняют рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровым, станциями "Большая Волга" и "Крутое".

1 и 8 мая электрички будудт ходить по расписанию субботы, 2, 3, 9 и 10 мая - по расписанию воскресенья, 11 мая - по расписанию понедельника.