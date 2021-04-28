Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 28.04В России 4 787 273+7 848В мире 148 716 872+844 470

На майских праздниках изменится расписание электричек в Москве и Подмосковье

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На майских праздниках изменится расписание пригородных поездов Московского транспортного узла, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). В том числе изменится график некоторых межрегиональных экспрессов, связывающих Москву с соседними областными центрами.

В частности, изменят дни курсирования экспрессов, которые выполняют рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровым, станциями "Большая Волга" и "Крутое".

1 и 8 мая электрички будудт ходить по расписанию субботы, 2, 3, 9 и 10 мая - по расписанию воскресенья, 11 мая - по расписанию понедельника.

МЖД Москва Московская область

Новости по теме

Новости

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о госизмене

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');